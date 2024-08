So gelingt Ihre sommerliche Gartenparty wirklich

Pflanzen Sie in Ihrem Garten die sogenannte „Bayernfeige“ (Sortenname Violetta) – sie ist äußerst robust (Winter bis -20), sehr ertragreich und aromatisch. Zaubern Sie daraus fruchtige Cocktails/Bowlen fürs Sommerfest: aus Feige, „Kriachal“ oder Zwetschke am „Lavendelspieß“, ein Schuss Hollerbeerenlikör und Prosecco – sie bringen Stimmung in jede Party!