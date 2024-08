Hoteliersfamilie: „Großer Dank an alle Helfer!“

Am Tag nach dem Flammeninferno in der oberen Etage des Vier-Sterne-Hauses Neubergerhof in Filzmoos begannen die Aufräumarbeiten. Teile des Hotels sind schwer beschädigt. Gäste konnten am Donnerstag in Absprache mit der Eigentümerfamilie und Einsatzkräften noch Habseligkeiten aus den Zimmern holen. Das Hotel war mit insgesamt 156 Erwachsenen und Kindern gerade ausgebucht. Für sie alle wurde in kürzester Zeit eine Erstversorgung im Kindergarten ermöglicht und Ersatzquartiere gefunden.