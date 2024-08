Leidenschaft und Klischees: „Die Natur der Liebe“

Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) ist Dozentin für Philosophie in Montreal. Ihre Langzeitliebe mit Xavier wird nur noch intellektuell befeuert, die Erotik ist verpufft. Mit dem Umbau eines Chalets am Lande platzt der Handwerker Sylvain (Pierre-Yves Cardinal) in Sophias Leben – und der Magnetismus der Gegensätze setzt sich über den eklatanten Bildungsunterschied hinweg. Was sie eint, ist großartiger Sex!