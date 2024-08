Betrunkener Motorradfahrer flieht nach Unfall

Ein 36-jähriger Rainbacher fuhr in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr in der Früh mit seinem Mofa auf der im Ortsgebiet von Rainbach im Mühlkreis in Fahrtrichtung Lichtenau. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus, kollidierte mit der Leitschiene und dem dortigen Brückengeländer und kam zu Sturz.