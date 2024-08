Israelischer Minister will Gazastreifen aushungern

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilte am Mittwoch mit, man erwarte von der israelischen Regierung eine eindeutige Distanzierung. Das absichtliche Aushungern von Zivilisten sei ein Kriegsverbrechen. „Es sind völlig inakzeptable und empörende Äußerungen des israelischen Finanzministers. Wir weisen sie auf das Allerschärfste zurück“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit und ein Grundprinzip des humanitären Völkerrechts, dass auch im Krieg Zivilistinnen und Zivilisten geschützt werden müssen und zum Beispiel Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln bekommen müssen“, so der Sprecher.