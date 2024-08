Hittisau durfte doch nicht mehr Cup spielen

Der Grund: In Runde eins am vergangenen Wochenende spielte der Dornbirner SV beim Hittisauer 1b, gewann dort mit 9:0. Mit dabei beim Wälder-Team waren auch Julius Fink (90 Minuten) und Joel de Lima Silva (45), der Sohn von Eins-Coach Thiago. Zwei 16-jährige Nachwuchsspieler. Einen Tag später wurden die beiden bei der ersten Mannschaft gegen die SPG Mellau 1b in der Halbzeit eingewechselt. Was laut aktuellen Verbandsregeln nicht gestattet ist.