Pfeifkonzert – aber „richtige Vorfreude“ bei Rapid

Der Marktwert spricht ganz klar für Trabzonspor, Rapid will die hohe Hürde in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League aber erfolgreich nehmen. Der Grundstein dafür soll im Hinspiel am Donnerstag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gelegt werden, da gilt es im Papara Park gegen den Ligadritten der vergangenen Süper-Lig-Saison zu bestehen.