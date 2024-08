Großeinsatz in Ternitz ++ Explosion in Ottakring

In Ternitz in Niederösterreich hat es einen stundenlangen Einsatz der Polizei gegeben. Spezialkräfte führten am Wohnort eines Mannes eine Hausdurchsuchung samt Sicherstellungen durch. Außerdem: Bei einem Polizeieinsatz in Ottakring ist es in der Nacht auf heute zu einer Explosion gekommen. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.