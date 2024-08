Unterhaltung unter den Sternen und auf dem Wasser

Die sommerlichen Temperaturen machen Lust auf das vielseitige Veranstaltungsprogramm in Oberösterreich. Auf einem Schiff am Traunsee kann der Meteorstrom der Perseiden beobachtet werden, 35 Bands garantieren drei Tage lang in Taiskirchen eine Mega-Stimmung und am Stausee in Kleinreifling sorgt die Sautrogregatta für Spaß.