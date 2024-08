Studie zeigt: Seestädter fühlen sich hier wohl

Zehn Jahre ist es her, dass sich die ersten Bewohner in der Seestadt angesiedelt haben. Für die Stadt der richtige Zeitpunkt, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die Wien 3420 aspern Development AG hat hierfür einen „Performance Report EVA“ erstellt. Die Ergebnisse: Die Seestadt punktet in vielen Bereichen. Nicht nur die Wohnzufriedenheit der Seestädter ist sehr hoch, sie entwickelt sich auch zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Insgesamt haben sich bislang 550 Unternehmen mit 5000 Arbeitskräften hier angesiedelt. Aber das ist erst der Anfang. Etwa zweieinhalb Jahrzehnte wird die Entwicklung der Seestadt noch dauern.