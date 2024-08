Derby-Skandal! Auch ein Messer wurde gefunden

. . .und dieser ist nun um ein trauriges Kapitel reicher. Denn am Dienstag fand man – wie „Krone“-Leser schon längst aus der Zeitung wissen – im Gäste-Block der Lavanttal-Arena allen Ernstes auch eine scharfe Messerklinge! Was WAC-Sicherheitschef Jürgen Schratter direkt der Polizei meldete, die am heutigen Mittwoch vor Ort ermittelt: „Sie prüft zudem die Videos. Und weil das nun auch im Stadion passiert ist, schreitet jetzt die Bundesliga ein.“