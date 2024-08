Mensch und Tier auf den Alpen sind verunsichert

Eine Besonderheit in Vorarlberg ist der überaus hohe Anteil an Milchkühen in auf den Alpen (8300) – geschuldet ist das natürlich der starken Ausrichtung der heimischen Landwirtschaft auf die Milchproduktion. Von den insgesamt 520 Alpen sind 120 sogenannte Sennalpen, dort wird der berühmte Alpkäse hergestellt. Die Montafoner Spezialität „Sura Kees“ wird immerhin auf 13 Almen produziert.