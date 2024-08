Wenn harte Cracks plötzlich ganz weich werden

Sie werfen sich auf Teufel komm raus in die Schüsse, checken hart, wie sie auch selbst gnadenlos gecheckt werden und prügeln sich dann auch das eine oder andere Mal richtig heftig. Mit Eishockeycracks ist nicht gut Kirschen essen. Auch nicht mit den Eisbullen von Meister Salzburg, die am Montag in der Akademie in Liefering in die Eiszeit 2024/25 starteten.