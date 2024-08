Red Bull vergrößert sein Fußball-Reich erneut

Ardiya ist aktuell der Tabellenführer der J3-League, in die der Verein erst in der angelaufenen Saison abgestiegen ist. Das Damen-Team des Vereins spielt im Gegensatz dazu in der WE League („Japan Women‘s Empowerement Professional Football League), der ersten voll-professionellen Damen-Liga in Japan. Die Übernahme durch Red Bull, die ab September schlagend wird, macht den Verein in Japan zum allerersten mit ausländischen Eigentümern.