„Nächste Stufe der Herausforderung“ für Rapid

Braga, Servette Genf, St. Gallen und Wroclaw – alle mögliche Gegner von Rapid im europäischen Play-off. Was Robert Klauß keine Sekunde interessiert. Ebenso wenig wie Peter Pacults Klagenfurter, die am Sonntag warten. „Ich habe mir keine Sekunde der anderen Bundesliga-Partien angeschaut. Nur Fokus auf das nächste Spiel“, stellt der Trainer klar, wie er die – hoffentlich lang andauernde - Doppel-Belohnung (nicht Belastung) abarbeiten will.