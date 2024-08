Überladener SUV stürzt in Florida in Kanal: 9 Tote

In Kurve von Straße abgekommen

Die Fahrerin sei in einer Kurve mit dem SUV von der Straße abgekommen. Der Geländewagen prallte gegen eine Leitplanke, bevor er in einen Kanal stürzte, der parallel zur Straße verläuft, so die Ermittler des Sheriffs. Sie glauben nicht, dass der Unfall mit Überschwemmungen durch den Tropensturm „Debby“, der am Montag über Florida brauste, zusammenhängt.