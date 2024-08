Ein „Pastor“ als Spielverderber

Mit einem 3:3 im internationalen Probegalopp in Haus/E. gegen Al Ahli, den Dritten aus Saudi Arabien, schoss sich der GAK am Dienstag für das erste Bundesliga-Auswärtsspiel in Tirol warm, wo es am Samstag um den ersten Punktegewinn geht. Am Rande macht der Torjäger sorgen.