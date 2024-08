Sechsjähriger gibt bereits als Testfahrer Vollgas

Der eine krönte sich gerade zum 2-Takt-Europameister und landete bei seiner ADAC-Masters-Premiere in Gaildorf am Podium, der andere will am Wochenende in Seitenstetten die Führung in der heimischen Königsklasse ausbauen. Was zeigt, dass Marcel Stauffer aus Salzburg und der Rainbacher Michael Sandner aktuell zu den absoluten Motocross-Aushängeschildern Österreichs gehören.