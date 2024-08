Dringender Appell im Einsatz gegen viel mehr Armut

Die Teuerung treibt viele Menschen in die Armut. In Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheiten steigt auch die Nachfrage nach gebrauchten und erschwinglichen Möbelstücken enorm an. Im Einsatz für gefährdete Burgenländer sucht nun die Volkshilfe nicht mehr benötigte, aber funktionstüchtige Möbel.