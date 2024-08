Drei-Hauben-Restaurant in Oisnitz wechselt Pächter

Ab 2. September übernehmen Küchenchef Patrick Faist und Birgit Preschan – also ein bereits vertrautes Team – den Pachtvertrag. Schmucks Team in der „Mühle“ sowie im „Terra“ bleibt mit Küchenchef Max Grandtner sowie mit Sommelier und Restaurantleiter Joachim Retz beständig. „Wir sind mit der Entwicklung unserer Restaurants in Stainz sehr zufrieden – sowohl was einheimische Stammgäste betrifft als auch mit dem Tourismus“, sagt Schmuck, der aktuell das Zehn-Jahre-Jubiläum in der „Mühle“ feiert.