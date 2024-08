Weißhaidinger holt heute zum großen Wurf aus!

Hudson: „Bin kein Küken mehr!“

Hat Lukas Weißhaidinger also seinen ersten Schritt mit dem Erreichen des Finales schon gemeistert, steht dieser Victoria Hudson heute noch bevor. Für den Direkt-Aufstieg aus der Quali sind 62,00 m gefordert, einen Meter weniger als bei Olympia in Tokio. Vielleicht schafft unsere Europameisterin diese Hürde genauso souverän wie Österreichs Diskus-Star. Warum auch nicht? Victoria Hudson ist durch ihren fünften Platz bei der WM 2023, EM-Gold heuer in Rom und ihren Super-Rekord von 66,06 m längst in der Weltspitze angekommen, was sie weiß und auch selbstbewusst sagt: „Ich bin ja kein Küken mehr!“