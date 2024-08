Tierischer Zaungast bei Arbeiten an Umspannwerk

Und den dort beschäftigten Mitarbeitern von Netz NÖ ist es zu verdanken, dass es dabei nicht zu einer Tiertragödie gekommen ist. „Denn während Baggerarbeiten entdecken die Kollegen einen kleinen Igel in einem Schacht“, berichtet Projektleiter David Decker. Die schwere Maschine wurde sofort gestoppt und der stachelige Geselle in Sicherheit gebracht. In einem nahegelegenen Waldstück wurde der Igel daraufhin in die Freiheit entlassen und kann dort wieder durch die Natur streifen.