Whatsapp-Nachricht lässt noch mehr Talente zittern

Die in der Blitz-Auflösung des Zweitliga-Teams Steel Wings zu einem Unzeitpunkt gipfelnden wirtschaftlichen Nachwuchs-Probleme in Eishockey-Linz könnten nun nicht nur Talente des liquidiertes Farm-Team der Black Wings betreffen, sondern auch jüngere. Das deutet ein Ex-Funktionär per Whatsapp an.