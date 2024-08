Trauer um beliebte Unterkärntner Fotokünstlerin

Bleiburg als Lebensmittelpunkt

Die Liebe zur Fotografie hat Ottowitz, die in Bruck an der Mur geboren wurde, bereits früh entdeckt. Ihre Ausbildung als Fotografin absolvierte sie in Graz. In Bleiburg fand sie schließlich ihren Lebensmittelpunkt. Bis 2004 war sie in einem Fotolabor angestellt, parallel dazu jedoch auch seit Jahrzehnten künstlerisch tätig.