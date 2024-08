Gänsehaut in Hütteldorf! „Verrückt, was da abgeht“

Ansonsten spielte nur Rapid (57 Prozent Ballbesitz, 17:7 Torschüsse). Das Goldtor resultierte aus einer schönen Kombination über Kapitän Seidl und Burgstaller, Beljo schob überlegt ein – 1:0 (29.). „Ein perfekter Tag, wir haben gut gespielt, so müssen wir immer auftreten“, strahlte die Augsburg-Leihgabe. „Ich habe schon in vielen großen Stadien gespielt, aber was hier abgeht, ist verrückt. Vielen Dank an die Fans.“