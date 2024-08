„Freue mich, dass wir nur 1:0 gewonnen haben!“

Christian Ilzer (Sturm-Graz-Trainer): „Insgesamt war es vor allem aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg der Rapidler, die sich schon in guter Form präsentiert haben. Die erste Hälfte war ausgeglichen, da war die Frage, wer das erste Tor macht. Wir hatten gute Chancen, dann war das Gegentor zu einfach. In der zweiten Hälfte war Rapid klar das bessere, präsentere und fittere Team. Es war ein Tritt in den Hintern, der geschmerzt hat und auch bei jedem angekommen ist, aber ich habe keine Panik. Jetzt gilt es, schnell wieder in die Spur zu finden und neue Energien zu entfachen. Du musst nach großen Erfolgen, wenn du Seriensieger sein willst, sofort wieder mit Leidenschaft und Passion Zukunftsziele ins Visier nehmen. Einen Erfolg zu verarbeiten, ist manchmal eine ähnliche Geschichte, wie einen Karren aus dem Sumpf zu ziehen. Da sind wir jetzt gefordert, aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich kann versprechen, von da weg geht es nach oben, nicht nach unten.“