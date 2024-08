Fix! Jungstar Prass verlässt Meister Sturm Graz

Prass wird laut Schicker am Montag zu einem Medizincheck reisen. Die Anwälte würden zudem noch den Transfervertrag prüfen. „Ich denke, dass er dann morgen oder spätestens übermorgen einen neuen Verein haben wird“, sagte Sturms Sportchef am Sonntagabend in der Sendung „Talk und Tore“. Prass verfügt in Graz noch über einen Vertrag bis Sommer 2026. Als Ablösesumme für den 23-Jährigen, der bei der EM in Deutschland als Linksverteidiger mit zwei Assists auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurden zuletzt 10 bis 15 Millionen Euro kolportiert.