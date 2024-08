Überraschender Abgang beim FC Bayern München?

Missverständnis

Eigentlich hätte der 22-Jährige erst im Sommer vom FC Granada an die Isar wechseln sollen. Doch im Winter wurde der Transfer nach der Verletzung von Kingsley Coman vorgezogen. Ein Missverständnis für den Spieler und beide Vereine. Während den Spaniern ein Schlüsselspieler verloren ging und man den Abstieg hinnehmen musste, saß der Offensivmann in München meist nur auf der Bank oder schaffte es gar nicht in den Kader.