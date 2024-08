Wird 1. Trainer bereits nach Runde 1 rausgeworfen?

Mit Hängen und Würgen am Ende der letzten Saison nicht abgestiegen, blamables Aus in der 1. Runde des ÖFB-Cups bei Regionalligist Donaufeld und nun ein nicht wirklich ermutigendes 1:2 zum Start in die neue Saison – dass es beim SCR Altach schon längere Zeit einfach nicht rund läuft, könnte nun personelle Konsequenzen nach sich ziehen! Trainer Joachim Standfest scheint schwer angezählt …