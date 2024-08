Paris sans Pétanque

Das hat bei einigen sehr gut funktioniert; so sind zum Beispiel Basketball oder Badminton vom Demo-Wettbewerb (Schnupperrunde) zur olympischen Disziplin geworden, während andere weniger erfolgreich waren. Segelfliegen, Australian Football, Kaatsen oder Ballonfahren sucht man heute in der Liste der olympischen Bewerbe ebenso vergeblich wie Eisstockschießen oder Bowling, obwohl all diese Leibesübungen einst hoffnungsvolle olympische Demonstrationssportarten waren. Warum aber ausgerechnet Pétanque, die in französischen Städten und Dörfern allgegenwärtige Variante der Boule-Spiele noch nie olympisch war, obwohl die Seine-Metropole in der Vergangenheit schon zweimal die Sommerspiele austragen durfte, wissen vermutlich nur die Verantwortlichen beim IOC.