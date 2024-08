Schutzschirm für das Salzburger Unfallkrankenhaus

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben

Die bestehende medizinische Infrastruktur vom UKH könnte vielfältig genutzt werde: Etwa von der Diabetesversorgung, über Reha-Einrichtungen bis hin zu vielen Betten für eine Übergangspflege. Die Entscheidung über einen Kauf des Krankenhauses, welches im Besitz der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) ist, fällt aber nicht in Salzburg. Das muss klarerweise in Wien passieren.