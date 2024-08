Nächtliche Odyssee: Alpinist verirrte sich am Berg

Eine ganze Nacht am Berg ausharren musste ein Slowene im Tiroler Unterland: Nachdem der 52-Jährige noch am Abend einen Gipfel im „Zahmen Kaiser“ erklommen hatte, verirrte er sich am Weg zurück ins Tal in der Dunkelheit. Erst in der Früh schlug der Mann Alarm. Dann wurde er mit dem Polizeihubschrauber geborgen.