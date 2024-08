Der Trainingsstart der „todgeweihten“ Talente

Am Freitag mussten einige dann mit ungewohnten Leihschlägern auf Eis, da die für sie bestellten wie die neue Ausrüstung vom Verein bereits an den Großhändler retourniert worden war. Auch gab’s für die Zweitliga-Cracks, die pro Saison acht Mal 300 Euro (in Worten dreihundert) erhalten, nicht mehr das an Trainingstagen vertraglich vereinbarte kostenlose Essen.