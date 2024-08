Marchand holt viertes Gold fast mit Weltrekord

Über 50 m Kraul der Männer wurde der Drittplatzierte mehr bejubelt als der Sieger. Der schon 33-jährige Lokalmatador Florent Manaudou errang nach Silber in Tokio noch einmal eine Medaille, wobei ihn in 21,56 Sek. nur 0,08 Sek. vom Achtplatzierten trennten. Deutlicher der Vorsprung der Top zwei: McEvoy siegte in 21,25 Sek., der Brite Benjamin Proud schlug nach 21,30 Sek. an. Für Titelverteidiger Caeleb Dressel blieb 0,05 Sek. hinter Bronze nur Rang sechs.