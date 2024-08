Zahlreiche Bäume bei Unwettern umgestürzt

Ein heißer und schwüler Tag mündete am Freitag vor allem in Graz sowie im Südwesten der Steiermark in kurze, aber durchaus heftige Gewitter. Über der Landeshauptstadt färbte sich der Himmel am späten Nachmittag bedrohlich schwarz. Sturmböen fegten durch die Straßen und rissen Bauzäune sowie vereinzelt Bäume nieder. Gröbere Schäden sind laut Berufsfeuerwehr Graz aber nicht entstanden.