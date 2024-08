4600€ für syrische Familie ++ Afghane festgenommen

In Wien ist ein Fall publik geworden, bei dem eine neunköpfige syrische Familie 4600 Euro im Monat kassiert. Ein Einkommen von mehr als 4000 Euro netto fällt in Österreich unter Besserverdiener. In Wien gibt es, was es in anderen Bundesländern nicht gibt, den sogenannten Elternzuschlag. Konkret soll die besagte Familie 809,09 Euro pro Erwachsenem plus jeweils 51,01 Euro Kinderzuschlag pro Monat erhalten. Pro Kind gebe es zusätzlich 312,08 Euro. Für sechs Kinder sind sie anspruchsberechtigt. Dazu kommen gut 1000 Euro Mietbeihilfe.