Pferde gingen durch, Gäste sprangen aus Kutsche

Am Freitagvormittag unternahmen vier Personen in Seefeld eine Fahrt mit einer Pferdekutsche. Als sich der 76-jährige österreichische Kutscher gegen 11 Uhr am Forstweg beim Gschwandtweg neben der Kutsche befand, gingen die Pferde aus bisher unbekanntem Grund durch, wodurch der Kutscher vom Gespann überrollt und ein Stück mitgeschleift wurde.