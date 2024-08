Weniger Pkw, aber mehr Brummis unterwegs

Express-Busse auf der Autobahn

Diese sollten zudem verstärkt Schnellstraßen und Autobahnen nutzen. Als Beispiel nennt er Autobahn-Haltestellen für Expressbusse, wie sie etwa auf der A2-Südautobahn in Gleisdorf (Steiermark) geplant sind. Verdichtung statt ZersiedelungZudem appelliert Schwendinger, raumordnerische Prinzipien stärker in den Fokus zu nehmen. So mache es etwa für Betriebe Sinn, sich in der Nähe eines Bahnhofs anzusiedeln, anstatt auf der grünen Wiese ohne jede Anbindung an die Öffis. Ganz allgemein gelte: Zersiedelung fördert den Individualverkehr, Verdichtung dämmt diesen ein.