Die digitale Transformation von Mahjong

Die digitale Version von Mahjong ist heutzutage allgegenwärtig. Auch bei krone.at kannst du viele Varianten des Online-Games Mahjong kostenlos spielen – und zwar im Einzelspielermodus. Doch in Filmen und in diversen Mahjong-Legenden kennt man Mahjong als Game für 4 Spieler. Was also hat sich seitdem verändert?