Dreimäderlhaus plant den Harmonika-Weltrekord

Eigene Polka für diesen Anlass komponiert

Der Weltrekordversuch am Samstag, 3. August, die meisten internationalen Musiker miteinander aufspielen zu lassen, wird dann auch mit einer Drohne aufgezeichnet. Den Ton wird Harmonika-Lehrer Günther Pacher angeben. Der Lungauer, der in Kärnten lebt, bildet Kinder aus dem ganzen Bezirk aus und kommt zweimal die Woche nach Tamsweg und St. Michael. Er hat für das Harmonikatreffen extra eine Weltrekord-Polka komponiert. „Das Besondere an der steirischen Harmonika ist die fixe Stimmung“, sagt Pacher. Einer Zugin werden längst nicht mehr nur Volksmusik, sondern auch moderne Klänge entlockt.