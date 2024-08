Kein Pardon: Die böse Vitellia schafft sie alle!

Politik war immer schon ein schmutziges Geschäft. Da stehen dann Güte und Vergebung mehr im Weg, als sie nützlich wären. So lautet zumindest die Conclusio in der Inszenierung von „Jedermann“-Regisseur Robert Carsen. Denn wenn der milde Kaiser Tito seinem Freund Sesto vergibt, der sich von der angebeteten Vitellia zum Moderversuch an ihm anstiften hat lassen, erweist sich das diesmal als Kardinalfehler: Die hinterhältige, machtgeile Vitellia, hier ganz auf Melinda Meloni getrimmt, hat längst des Kaisers Hauptmann samt Gefolge bestochen. Wenn dem Kaiser am Ende sonst gehuldigt wird, führt Vitellia einen brutalen Umsturz an – Tito wird tot gestochen.