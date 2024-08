Ungerank schießt im Finale um Medaille – 9.30 Uhr

Ungerank hat am Donnerstag im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch der Frauen überraschend das heutige Finale erreicht. 589 Ringe bedeuteten den siebenten Platz unter 32 Starterinnen. Die ersten Acht qualifizierten sich für das Finale, das auf der Schießanlage in Châteauroux am Freitag ausgetragen wird.