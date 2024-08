Vier Jahre Haft für Sexualtäter

Probiert es sogar bei einer 13-Jährigen

Auch bei der 13-jährigen Tochter einer Bekannten versucht der Angeklagte erfolglos sein Glück. Ihr schreibt er: „Ich will dich! Ich will mit dir ins Bett! Sorry, ich bin einfach nur ehrlich.“ Auch dem Mädchen bietet er Geld. Die Mutter erstattet Anzeige. Die Kripo findet später auf drei Handys des Deutschen kinderpornografisches Material. Im Prozess spielt der 50-Jährige zunächst den Unschuldigen. Aufgrund der Chats und des Bildmaterials bleibt ihm am Ende nur die Flucht nach vorne. Der Mann gesteht, sieht jedoch keinen Handlungsbedarf, sich einer Sexualtherapie zu unterziehen. „Ich habe mit meinem Sexualverhalten kein Problem.“ Deutliche Worte findet hingegen die vorsitzende Richterin, Lisa Pfeifer, nach der Verurteilung des Sexualstraftäters zu vier Jahren Haft: „Sie haben keinerlei Respekt vor sexueller Selbstbestimmung. Wenn Sie glauben, Sie wollen Sex, ist Ihnen jedes Mittel recht, dies zu erzwingen. Sie sind eine Gefahr, auch für sich!“