„Trap“: „Verarbeite im Film Ängste um Töchter“

„Meister der Angst“ fürchtet sich selbst oft

M. Night Shyamalan spielt mit der Angst der Zuschauer wie kaum ein anderer und fühlt sich weiterhin zwischen den Genres Thriller und Horror am wohlsten. Selbst sei er aber auch ein echter Hasenfuß, erzählt er: „Ich fürchte mich vor so vielen Dingen! Aber vieles, was man in meinen Filmen sieht, dreht sich um die Ängste, die ich um meine Familie habe, darum, dass ich nicht weiß, wie ich sie beschützen kann.“