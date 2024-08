Sutherland in Graz: Harte Schale, weicher Kern

Erst war er Geheimagent (in „24“), dann US-Präsident (in „Designated Survivor“), jetzt steht Kiefer Sutherland mit Gitarre und Band auf der Bühne des Grazer ppc. Dass der seit 2016 auch musikmachende Hollywood-Star dabei nichts von seinem Massen-Appeal einbüßt, merkt man gleich: Schon zwei Stunden, bevor der 57-jährige, in den USA lebende Kanadier überhaupt zu spielen anfängt, staut es sich in der Schlange vor dem Club. Drinnen dann: Ein rappelvoller Schwitzkasten mit gefühlten 40 Grad. Sporadische „Kiefer“-Sprechchöre, lauter als bei jeder Zahnarzt-Tagung (der Vorname klingt auf Deutsch in der Tat skurril).