Kiefer Sutherland trägt sich in Goldenes Buch ein

Für die Medien posiert er dann noch auf dem Balkon des Rathauses mit Blick auf den Schloßberg – aber auch jene Pizzeria am Grazer Hauptplatz, in der Kiefer Sutherlands jüngst verstorbener Vater Donald Sutherland im Jahr 2016 bei einem kurzen Zwischenstopp in Graz gespeist hat. „Wow, was für ein Zufall“, kommentiert der Sohn nüchtern.