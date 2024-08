Rückkehr der Rattenplage: „Ist eine Katastrophe“

Dieses Mal fühlen sie sich die Bewohner von Behörde und Gemeinde jedoch im Stich gelassen: „Wir werden jeweils nur zur nächsten Stelle verwiesen.“ Bis auf einen Bürgermeister-Brief an die Frau, in der ihr wieder einmal eine Frist zur Behebung der Ist-Situation gesetzt wurde, sei nichts passiert. „Es ist ein katastrophaler Zustand“, so ein Nachbar.