Anti-Kriegs-Song regt zum Nachdenken an

„Wenn alle Länder dieser Welt nur einen Bruchteil des Geldes, das sie in die Forschung und Entwicklung der Rüstungsindustrie und in Kriege stecken, in den Umweltschutz und in die Klimaforschung investieren, würden die Gletscher wieder wachsen, die Meeresspiegel sinken, die Klimakatastrophen zurückgehen und weniger Menschen auf der Flucht sein. Dann hätten wir alle eine lebenswerte Zukunft“, betont der Künstler.