Diebisches Trio auf frischer Tat ertappt

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr entwendeten drei Unbekannte ein E-Mountainbike, das unversperrt in der Dornbirner Haslachstraße abgestellt war. Die Aktion blieb nicht unbeobachtet, das Trio wurde sowohl von der Besitzerin des Bikes als auch von Hausbewohnern, die sich in der Nähe aufhielten, auf frischer Tat ertappt – trotzdem gelang den Langfingern die Flucht in Richtung Mühlebacherstraße.