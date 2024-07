Klinger: Frauen waren im ORF Sprechpuppen

1992 übersiedelte sie wieder ins Fernsehen, moderierte die Magazine „Achtung Kultur“ und „K 1“ und gestaltete zahlreiche Beiträge, Dokumentationen und Porträts – etwa über Claus Peymann und Klaus Maria Brandauer. Dem Schauspieler und Theaterleiter Helmuth Lohner widmete sie 2015, wenige Monate nach seinem Tod, die einfühlsame Biografie „Nie am Ziel“. Dem Theater gehörte als Berichterstatterin ihre ganze Leidenschaft – was sie in ihre langjährige Tätigkeit als Jurorin des Nestroy-Theaterpreises ebenso einfließen ließ wie in ihre „JosefStadtgespräche“, die sie seit 2006 einmal monatlich mit Künstlerinnen und Künstlern des Theaters in der Josefstadt führt.